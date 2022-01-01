Virksomhedsoversigt
Synopsys
Synopsys Lønninger

Synopsys's løn spænder fra $21,220 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $413,667 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Synopsys. Sidst opdateret: 9/16/2025

$160K

Hardware Ingeniør
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Ingeniør

SoC Ingeniør

FPGA Ingeniør

Software Ingeniør
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Forskningsforsker

Produktleder
69 $284K
100 $343K

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $121K
Software Engineering Leder
69 $317K
100 $414K
Løsningsarkitekt
Median $310K

Data Arkitekt

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Teknisk Programleder
Median $45.5K
Elektroteknisk Ingeniør
Median $326K
Produktdesigner
Median $145K
Produktdesign Leder
Median $330K
Data Scientist
Median $154K
Salg
Median $331K
Programleder
Median $357K
Forretningsanalytiker
$140K
Kundeservice
$87.1K
Kundesucces
$90.5K
Dataanalytiker
$45.2K
Data Science Leder
$159K
Finansanalytiker
$151K
Human Resources
$270K
IT-teknolog
$34.6K
Ledelseskonsulent
$257K
Marketing
$175K
Maskiningeniør
$39.9K
Projektleder
$146K
Salgsingeniør
$120K
Teknisk Skribent
$21.2K
UX Researcher
$193K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Synopsys er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Synopsys er Software Engineering Leder at the 100 level med en årlig samlet kompensation på $413,667. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Synopsys er $166,156.

Andre ressourcer