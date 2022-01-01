Synopsys Lønninger

Synopsys's løn spænder fra $21,220 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $413,667 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Synopsys . Sidst opdateret: 9/16/2025