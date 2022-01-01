Virksomhedsoversigt
Guidewire Software
Guidewire Software Lønninger

Guidewire Software's løn spænder fra $16,768 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $371,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Guidewire Software. Sidst opdateret: 10/18/2025

Software Ingeniør
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
Median $256K
Software Engineering Leder
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Løsningsarkitekt
Median $230K

Data Architect

Rekrutterer
Median $122K
Salg
Median $313K
Teknisk Programleder
Median $204K
Revisor
$263K
Dataanalytiker
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
People Operations
$277K
Produktdesigner
$193K
Produktleder
$137K
Programleder
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

24%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Guidewire Software er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 24% optjenes i 4th-ÅR (6.00% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Guidewire Software er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $371,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Guidewire Software er $218,891.

