Virksomhedsoversigt
ShiftKey
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

ShiftKey Lønninger

ShiftKey's løn spænder fra $73,975 i samlet kompensation om året for en Cybersecurity Analyst i den lave ende til $176,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ShiftKey. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Median $115K
Produktdesigner
Median $165K

UX Designer

Produktleder
Median $176K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$74K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ShiftKey er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $176,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ShiftKey er $140,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ShiftKey

Relaterede virksomheder

  • Stripe
  • Roblox
  • Spotify
  • Pinterest
  • Databricks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer