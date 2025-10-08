UX Designer kompensation in United States hos Roblox spænder fra $189K pr. year for IC1 til $470K pr. year for IC6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $350K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Roblox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
45%
ÅR 1
35%
ÅR 2
20%
ÅR 3
Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
45% optjenes i 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)
35% optjenes i 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)
20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% optjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.