Roblox
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX Designer

Roblox UX Designer Lønninger

UX Designer kompensation in United States hos Roblox spænder fra $189K pr. year for IC1 til $470K pr. year for IC6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $350K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Roblox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Seneste Lønindsendelser
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

45%

ÅR 1

35%

ÅR 2

20%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 45% optjenes i 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)

  • 35% optjenes i 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Designer hos Roblox in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $685,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Roblox for UX Designer rollen in United States er $385,000.

Andre ressourcer