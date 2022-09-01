Virksomhedsoversigt
Precision Castparts
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Precision Castparts Lønninger

Precision Castparts's løn spænder fra $72,471 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $196,980 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Precision Castparts. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Maskiningeniør
Median $103K
Revisor
$72.5K
Data Scientist
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Precision Castparts is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Precision Castparts

Relaterede virksomheder

  • Square
  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Lyft
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer