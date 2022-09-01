Virksomhedsoversigt
Precision Castparts
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Top Indsigter
  • Bidrag med noget unikt om Precision Castparts, der kan være nyttigt for andre (f.eks. interviewtips, teamvalg, unik kultur osv.).
    • Om

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Hjemmeside
    1953
    Grundlagt år
    1,500
    Antal medarbejdere
    $1B-$10B
    Estimeret omsætning
    Hovedkontor

    Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

    Abonnér på verificerede tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

    Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

    Udvalgte jobs

      Ingen udvalgte jobs fundet for Precision Castparts

    Relaterede virksomheder

    • Square
    • Google
    • Roblox
    • Microsoft
    • Lyft
    • Se alle virksomheder ➜

    Andre ressourcer