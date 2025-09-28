Virksomhedsoversigt
Northslope Technologies
Northslope Technologies
Northslope Technologies Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos Northslope Technologies udgør i alt $185K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Northslope Technologies's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Northslope Technologies
Software Engineer
New York, NY
Total per år
$185K
Niveau
-
Grundløn
$165K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Northslope Technologies?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Northslope Technologies in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $217,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Northslope Technologies for Software Ingeniør rollen in United States er $185,000.

Andre ressourcer