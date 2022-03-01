Virksomhedskatalog
MTS
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

MTS Lønninger

MTSs løninterval spænder fra $13,866 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $83,421 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MTS. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-ingeniør

Frontend softwareingeniør

Machine learning-ingeniør

Backend softwareingeniør

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Dataingeniør

DevOps-ingeniør

Datascientist
Median $35K
Forretningsanalytiker
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
Median $14.7K
Produktdesigner
Median $30.4K
Produktchef
Median $48.4K
Software Engineering Leder
Median $66.7K
Projektleder
Median $13.9K
Data Science Leder
Median $83.4K
Administrativ assistent
$81.1K
Finansanalytiker
$18.7K
HR
$16.6K
IT-specialist
$57.3K
Managementkonsulent
$47.6K
Marketing
$27.3K
Produktdesign Manager
$68.3K
Løsningsarkitekt
$61.9K
Teknisk programleder
$44.5K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos MTS er Data Science Leder med en årlig samlet kompensation på $83,421. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos MTS er $44,476.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for MTS

Relaterede virksomheder

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer