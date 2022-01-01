Virksomhedskatalog
BT
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

BT Lønninger

BTs løninterval spænder fra $7,650 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $256,275 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BT. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $20.3K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

IT-specialist
Median $43.6K
Stabschef
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kundeservice
$29.2K
Dataanalytiker
$7.7K
Data Science Leder
$47.8K
Datascientist
$17.5K
Finansanalytiker
$88.3K
Hardwareingeniør
$119K
HR
$48.4K
Juridisk
$184K
Marketing
$107K
Produktdesigner
$42.7K
Produktchef
$73.2K
Programleder
$113K
Projektleder
$9.4K
Salg
$256K
Cybersikkerhedsanalytiker
$80.1K
Software Engineering Leder
$61K
Løsningsarkitekt
$52.3K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$74.2K
Teknisk forfatter
$10.9K
UX-forsker
$81.5K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos BT er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $256,275. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos BT er $61,004.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for BT

Relaterede virksomheder

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer