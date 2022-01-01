BT Lønninger

BTs løninterval spænder fra $7,650 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $256,275 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BT . Sidst opdateret: 8/20/2025