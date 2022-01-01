Virksomhedsoversigt
Airtel India
Airtel India Lønninger

Airtel India's løn spænder fra $3,631 i samlet kompensation om året for en Marketingoperationer i den lave ende til $113,207 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Airtel India. Sidst opdateret: 11/16/2025

Softwareingeniør
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Produktmanager
Median $42K
Softwareingeniørmanager
Median $113K

Dataanalytiker
Median $36.8K
Forretningsanalytiker
Median $21.3K
Forretningsudvikling
$45.5K
Dataanalytiker
$35.2K
Finansanalytiker
$7.5K
Human Resources
$16.4K
Informationsteknolog (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Marketingoperationer
$3.6K
Produktdesigner
Median $29K
Produktdesignmanager
$67.8K
Projektmanager
$34.2K
Salg
$14.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$12K
Løsningsarkitekt
$49.4K

Dataarkitekt

Total Rewards
$25.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Airtel India er Softwareingeniørmanager med en årlig samlet kompensation på $113,207. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Airtel India er $31,578.

