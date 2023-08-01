MindsDB Lønninger

MindsDB's løn spænder fra $125,134 i samlet kompensation om året for en Human Resources in United Kingdom i den lave ende til $214,200 for en Softwareingeniør in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MindsDB . Sidst opdateret: 11/26/2025