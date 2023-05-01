Virksomhedskatalog
Metro Lønninger

Metros løninterval spænder fra $13,746 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $143,715 for en Marketing-drift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Metro. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Administrativ assistent
$39.8K
Datascientist
$64.4K
Marketing-drift
$144K

Produktdesigner
$74.1K
Produktchef
$115K
Projektleder
$16.4K
Salg
$13.7K
Softwareingeniør
$60.3K
Løsningsarkitekt
$105K
Ofte stillede spørgsmål

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Metro, — это Marketing-drift at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $143,715. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Metro, составляет $64,405.

Andre ressourcer