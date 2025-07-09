Virksomhedskatalog
HeyJobs Lønninger

HeyJobss løninterval spænder fra $60,504 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $92,188 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos HeyJobs. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $81.3K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

Software Engineering Leder
$92.2K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos HeyJobs er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $92,188. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos HeyJobs er $75,723.

