Softwareingeniørmanager kompensation in United States hos Grainger spænder fra $264K pr. year for Senior Software Engineering Manager til $340K pr. year for Director. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $230K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Grainger's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
