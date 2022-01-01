Virksomhedsoversigt
Texas Instruments
Texas Instruments Lønninger

Texas Instruments's løn spænder fra $2,448 i samlet kompensation om året for en Venturekapitalist i den lave ende til $295,470 for en Juridisk i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Texas Instruments. Sidst opdateret: 11/30/2025

Hardwareingeniør
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analog Ingeniør

ASIC Ingeniør

SoC Ingeniør

Embedded Hardware Ingeniør

Softwareingeniør
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Embedded Systems Softwareingeniør

Elektroingeniør
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Maskiningeniør
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Produktionsingeniør

Designingeniør

Testingeniør

Vedligeholdelsesingeniør

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kemisk ingeniør
Median $113K

Processingeniør

Facilitetsingeniør

Salg
26 $196K
28 $249K

Felt Salgsrepræsentant

Projektmanager
Median $185K
Salgsingeniør
24 $156K
26 $191K
Produktdesigner
Median $125K
Softwareingeniørmanager
Median $97.4K
Programmanager
Median $252K
Forretningsanalytiker
Median $105K
Forretningsudvikling
Median $259K
Informationsteknolog (IT)
Median $86K
Løsningsarkitekt
Median $156K
Bogholder
$45.2K
Forretningsdriftmanager
$227K
Dataanalytiker
$86.3K
Dataanalytiker
$112K
Facilitetsleder
$206K
Finansanalytiker
$128K
Grafisk designer
$106K
Human Resources
$88.9K
Juridisk
$295K
Marketingoperationer
$45.5K
Materialeingeniør
$161K
Produktdesignmanager
$69.6K
Produktmanager
$72.8K
Teknisk kundemanager
$203K
Teknisk programmanager
$207K
Venturekapitalist
$2.4K
Optjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

0%

ÅR 3

100%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Texas Instruments er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)

  • 0% optjenes i 2nd-ÅR (0.00% årligt)

  • 0% optjenes i 3rd-ÅR (0.00% årligt)

  • 100% optjenes i 4th-ÅR (100.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Texas Instruments er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $295,470. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Texas Instruments er $124,324.

Andre ressourcer

