Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in Netherlands hos F5 Networks spænder fra €79.1K til €111K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for F5 Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€85.8K - €104K
Netherlands
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€79.1K€85.8K€104K€111K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

€142K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

The highest paying salary package reported for a Kundeservice at F5 Networks in Netherlands sits at a yearly total compensation of €110,611. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Kundeservice role in Netherlands is €79,144.

