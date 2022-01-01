Citrix Lønninger

Citrix's løn spænder fra $25,125 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $224,420 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Citrix. Sidst opdateret: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
33.33%
ÅR 1
33.33%
ÅR 2
33.33%
ÅR 3
Hos Citrix er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.33% optjenes i 1st-ÅR (33.33% årligt)
33.33% optjenes i 2nd-ÅR (33.33% årligt)
33.33% optjenes i 3rd-ÅR (33.33% årligt)
Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.