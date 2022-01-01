Virksomhedsoversigt
Citrix
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Citrix Lønninger

Citrix's løn spænder fra $25,125 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $224,420 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Citrix. Sidst opdateret: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Produktleder
Median $220K
Software Engineering Leder
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Marketing
Median $182K
Løsningsarkitekt
Median $123K

Cloud Architect

Forretningsanalytiker
$121K
Kundeservice
$25.1K
Kundesucces
$63.6K
Dataanalytiker
$25.3K
Data Science Leder
$94.4K
Data Scientist
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Ledelseskonsulent
$189K
Marketing Operations
$111K
Produktdesigner
$180K
Produktdesign Leder
$224K
Programleder
$148K
Salgsingeniør
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Teknisk Programleder
$79.2K
Teknisk Skribent
$28.2K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Citrix er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.33% optjenes i 1st-ÅR (33.33% årligt)

  • 33.33% optjenes i 2nd-ÅR (33.33% årligt)

  • 33.33% optjenes i 3rd-ÅR (33.33% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Citrix er Produktdesign Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $224,420. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Citrix er $102,458.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Citrix

Relaterede virksomheder

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer