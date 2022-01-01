Virksomhedsoversigt
Extreme Networks
Extreme Networks Lønninger

Extreme Networks's løn spænder fra $97,013 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $243,775 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Extreme Networks. Sidst opdateret: 9/10/2025

$160K

Software Ingeniør
P3 $104K
P4 $104K
Kundeservice
$97K
Hardware Ingeniør
$114K

Marketing
$166K
Produktdesigner
$211K
Produktleder
$133K
Programleder
$176K
Salg
$244K
Salgsingeniør
$192K
Software Engineering Leder
Median $195K
Teknisk Programleder
$147K
