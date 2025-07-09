Epson Lønninger

Epson's løn spænder fra $45,338 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in Canada i den lave ende til $162,810 for en Projektleder in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Epson . Sidst opdateret: 9/12/2025