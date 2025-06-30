Virksomhedskatalog
Creditas
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Creditas Lønninger

Creditass løninterval spænder fra $42,915 i total kompensation årligt for en Teknisk programleder i den nedre ende til $114,447 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Creditas. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $47.5K

Backend softwareingeniør

Produktchef
$114K
Teknisk programleder
$42.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

A legmagasabb fizetésű szerep a Creditas-nél a Produktchef at the Common Range Average level, évi $114,447 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Creditas-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $47,491.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Creditas

Relaterede virksomheder

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer