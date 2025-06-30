Creditas Lønninger

Creditass løninterval spænder fra $42,915 i total kompensation årligt for en Teknisk programleder i den nedre ende til $114,447 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Creditas . Sidst opdateret: 8/24/2025