Comerica Lønninger

Comericas løninterval spænder fra $75,000 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $232,560 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Comerica. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Finansanalytiker
Median $88.8K
Softwareingeniør
Median $140K
Forretningsanalytiker
Median $75K

Datascientist
$109K
IT-specialist
$167K
Produktchef
$233K
Software Engineering Leder
$219K
Løsningsarkitekt
$164K
Forsikringstegner
$77.6K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Comerica er Produktchef at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $232,560. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Comerica er $140,000.

