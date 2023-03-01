City of Seattle Lønninger

City of Seattle's løn spænder fra $96,361 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $201,000 for en Elektroteknisk Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos City of Seattle . Sidst opdateret: 9/11/2025