City of Seattle Lønninger

City of Seattle's løn spænder fra $96,361 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $201,000 for en Elektroteknisk Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos City of Seattle. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

IT-teknolog
Median $135K
Forretningsdriftsleder
$172K
Forretningsanalytiker
$161K

Bygningsingeniør
$127K
Elektroteknisk Ingeniør
$201K
Programleder
$105K
Projektleder
$153K
Software Ingeniør
$152K
Teknisk Programleder
$96.4K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos City of Seattle er Elektroteknisk Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos City of Seattle er $152,235.

Andre ressourcer