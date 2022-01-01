Virksomhedsoversigt
Blink Health
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Blink Health Lønninger

Blink Health's løn spænder fra $35,529 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $504,161 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blink Health. Sidst opdateret: 10/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $235K
Forretningsanalytiker
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Data Science Leder
$504K
Data Scientist
Median $150K
Produktdesigner
Median $165K
Software Engineering Leder
Median $275K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Blink Health er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Blink Health הוא Data Science Leder at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $504,161. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Blink Health הוא $177,025.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Blink Health

Relaterede virksomheder

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer