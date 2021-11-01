Ambarella Lønninger

Ambarellas løninterval spænder fra $54,354 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $305,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ambarella . Sidst opdateret: 8/11/2025