Virksomhedskatalog
Ambarella
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Ambarella Lønninger

Ambarellas løninterval spænder fra $54,354 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $305,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ambarella. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Hardwareingeniør
Median $255K

ASIC-ingeniør

Softwareingeniør
Median $54.4K
Software Engineering Leder
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Forretningsanalytiker
$235K
Marketing
$231K
Løsningsarkitekt
$251K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

El rol con mayor salario reportado en Ambarella es Software Engineering Leder con una compensación total anual de $305,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ambarella es $243,210.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Ambarella

Relaterede virksomheder

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer