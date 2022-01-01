Virksomhedsoversigt
Twilio
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Twilio Lønninger

Twilio's løn spænder fra $25,870 i samlet kompensation om året for en Human Resources in Colombia i den lave ende til $623,924 for en Software Ingeniør in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Twilio. Sidst opdateret: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Produktleder
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Software Engineering Leder
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Salg
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Account Executive

Produktdesigner
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Designer

Rekrutterer
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Dataanalytiker
Median $142K
Salgsingeniør
Median $256K
Data Scientist
Median $303K
Finansanalytiker
Median $170K
Produktdesign Leder
Median $225K
Programleder
Median $189K
Forretningsanalytiker
Median $150K
Kundeservice
Median $96K
Projektleder
Median $248K
Revisor
$103K

Technical Accountant

Administrativ Assistent
$175K
Forretningsdrift
$272K
Forretningsdriftsleder
$304K
Forretningsudvikling
$246K
Stabschef
$195K
Kundeservice Operations
$220K
Kundesucces
$75.3K
Data Science Leder
$89.1K
Human Resources
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridisk
$151K
Marketing Operations
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Løsningsarkitekt
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Teknisk Programleder
$179K
Teknisk Skribent
$238K
UX Researcher
$126K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Twilio er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Twilio er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Twilio er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Twilio er Software Ingeniør at the IC6 level med en årlig samlet kompensation på $623,924. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Twilio er $220,710.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Twilio

Relaterede virksomheder

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer