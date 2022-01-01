Virksomhedsoversigt
Palantir Lønninger

Palantir's løn spænder fra $77,113 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $408,000 for en IT-teknolog i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Palantir. Sidst opdateret: 8/26/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer $255K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Fremadrettet Deployeret Softwareingeniør

Forretningsudvikling
Median $150K
Teknisk Programleder
Median $205K

Produktleder
Median $200K
Løsningsarkitekt
Median $177K
Data Scientist
Median $183K
Produktdesigner
Median $175K
Programleder
Median $180K
Projektleder
Median $150K
Software Engineering Leder
Median $300K
Revisor
$126K

Teknisk Bogholder

Administrativ Assistent
$77.1K
Forretningsdrift
$241K
Forretningsanalytiker
$141K
Virksomhedsudvikling
$132K
Human Resources
$104K
IT-teknolog
$408K
Juridisk
$255K
Ledelseskonsulent
$164K
Marketing
$134K
Produktdesign Leder
$302K
Rekrutterer
$165K
Salg
$137K
Salgsingeniør
$147K
Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (1.67% månedligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (1.67% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Palantir er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $408,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Palantir er $170,357.

Andre ressourcer