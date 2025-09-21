Virksomhedsoversigt
Allied Universal
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

Allied Universal Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos Allied Universal udgør i alt $127K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Allied Universal's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
Allied Universal
Software Engineer
Irvine, CA
Total per år
$127K
Niveau
hidden
Grundløn
$127K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Allied Universal?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Allied Universal in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $150,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Allied Universal for Software Ingeniør rollen in United States er $127,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Allied Universal

Relaterede virksomheder

  • Coinbase
  • Snap
  • Google
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer