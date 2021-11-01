Seznam společností
Zwift
Zwift Platy

Platy ve společnosti Zwift se pohybují od $75,154 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $264,500 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zwift. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Produktový manažer
Median $265K
Softwarový inženýr
Median $138K
Datový vědec
Median $215K

Lidské zdroje
$186K
Marketing
$75.2K
Programový manažer
$156K
Manažer softwarového inženýrství
$188K
Technický programový manažer
$150K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zwift je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $264,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zwift je $170,850.

