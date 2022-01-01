Seznam společností
Magic Leap
Magic Leap Platy

Platy ve společnosti Magic Leap se pohybují od $90,554 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $324,719 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Magic Leap. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Softwarový inženýr virtuální reality

Strojní inženýr
Median $113K
Marketing
Median $151K

Obchodní analytik
$167K
Datový vědec
Median $150K
Elektrotechnický inženýr
$204K
Hardwarový inženýr
$90.6K
Lidské zdroje
$199K
Právní
$189K
Optický inženýr
$155K
Produktový designér
$92.3K
Produktový manažer
$216K
Programový manažer
$174K
Personalista
$176K
Manažer softwarového inženýrství
$322K
Technický programový manažer
$259K
UX výzkumník
$119K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Magic Leap podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Magic Leap je Softwarový inženýr at the Principal Software Engineer level s roční celkovou odměnou $324,719. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Magic Leap je $169,699.

