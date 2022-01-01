Seznam společností
Zocdoc
Zocdoc Platy

Platy ve společnosti Zocdoc se pohybují od $70,350 celkové roční kompenzace pro pozici Úspěch zákazníků na dolním konci až po $225,750 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zocdoc. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack softwarový inženýr

Marketing
Median $200K
Manažer softwarového inženýrství
Median $226K

Datový vědec
Median $168K
Úspěch zákazníků
$70.4K
Produktový designér
$201K
Produktový manažer
$173K
Projektový manažer
$136K
Personalista
$142K
Prodej
$109K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Zocdoc podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zocdoc je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $225,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zocdoc je $168,000.

Další zdroje