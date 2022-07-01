Seznam společností
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Platy

Platy ve společnosti Voloridge Investment Management se pohybují od $78,499 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $489,600 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Voloridge Investment Management. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
Median $200K
Datový analytik
$78.5K
Manažer datové vědy
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datový vědec
$248K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Voloridge Investment Management je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $489,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Voloridge Investment Management je $224,176.

