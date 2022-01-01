Seznam společností
Treasure Data
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Treasure Data Platy

Platy ve společnosti Treasure Data se pohybují od $75,750 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $225,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Treasure Data. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $195K
Produktový manažer
Median $225K
Datový analytik
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datový vědec
$111K
Marketing
$222K
Produktový designér
$145K
Prodej
$205K
Obchodní inženýr
$102K
Manažer softwarového inženýrství
$208K
Architekt řešení
$196K
Technical Account Manager
$173K
Technický programový manažer
$75.7K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Treasure Data je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $225,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Treasure Data je $184,181.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Treasure Data

Související společnosti

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje