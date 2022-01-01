Seznam společností
Proofpoint
Proofpoint Platy

Platy ve společnosti Proofpoint se pohybují od $72,436 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $543,150 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Proofpoint. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Účetní
Median $134K
Manažer datové vědy
Median $420K

Produktový manažer
Median $225K
Manažer softwarového inženýrství
Median $394K
Prodej
Median $142K
Obchodní analytik
$79.6K
Datový vědec
$72.4K
Finanční analytik
$112K
Lidské zdroje
$169K
IT specialista
$265K
Marketing
$543K
Produktový designér
$134K
Personalista
$154K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$127K
Technický programový manažer
$186K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Proofpoint podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Proofpoint je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $543,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proofpoint je $169,150.

