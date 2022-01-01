Seznam společností
Docker Platy

Platy ve společnosti Docker se pohybují od $104,475 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $499,988 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Docker. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $262K
Obchodní inženýr
Median $280K
Obchodní operace
$114K

Zákaznické služby
$104K
Marketing
$176K
Produktový designér
$500K
Produktový manažer
$162K
Prodej
$185K
Manažer softwarového inženýrství
$250K
Architekt řešení
$202K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Docker je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $499,988. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Docker je $193,633.

