Shopify Platy

Platy ve společnosti Shopify se pohybují od $40,655 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $367,054 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shopify. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)
100%
ROK 1
Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)
