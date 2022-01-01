Shopify Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Shopify se pohybují od $40,655 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $367,054 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shopify. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilní softwarový inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Datový vědec
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktový manažer
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produktový designér
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX designér

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manažer softwarového inženýrství
L7 $264K
L8 $367K
Zákaznické služby
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manažer datové vědy
L7 $221K
L8 $279K
Finanční analytik
L5 $90.4K
L6 $121K
Obchodní analytik
Median $97.9K
Obchodní inženýr
Median $151K
Obchodní operace
Median $350K
Marketingové operace
Median $102K
Personalista
Median $130K
Architekt řešení
Median $105K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Manažer obchodních operací
Median $106K
Lidské zdroje
Median $90K
Prodej
Median $87.4K
Technický programový manažer
Median $276K
Technický spisovatel
Median $66.7K
Obchodní rozvoj
Median $326K
Manažer produktového designu
Median $315K
Programový manažer
Median $150K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $109K
Účetní
$89.6K
Administrativní asistent
$41K
Vedoucí štábu
$109K
Copywriter
$52.6K
Datový analytik
$164K
Grafický designér
$149K
IT specialista
$104K
Manažerský konzultant
$241K
Projektový manažer
$69.6K
UX výzkumník
Median $100K
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Shopify podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shopify je Manažer softwarového inženýrství at the L8 level s roční celkovou odměnou $367,054. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shopify je $115,356.

