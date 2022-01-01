Seznam společností
Synopsys
Synopsys Platy

Platy ve společnosti Synopsys se pohybují od $21,220 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $413,667 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Synopsys. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Hardwarový inženýr
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inženýr

SoC inženýr

FPGA inženýr

Softwarový inženýr
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Produktový manažer
69 $284K
100 $343K

Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $121K
Manažer softwarového inženýrství
69 $317K
100 $414K
Architekt řešení
Median $310K

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Technický programový manažer
Median $45.5K
Elektrotechnický inženýr
Median $326K
Produktový designér
Median $145K
Manažer produktového designu
Median $330K
Datový vědec
Median $154K
Prodej
Median $331K
Programový manažer
Median $357K
Obchodní analytik
$140K
Zákaznické služby
$87.1K
Úspěch zákazníků
$90.5K
Datový analytik
$45.2K
Manažer datové vědy
$159K
Finanční analytik
$151K
Lidské zdroje
$270K
IT specialista
$34.6K
Manažerský konzultant
$257K
Marketing
$175K
Strojní inženýr
$39.9K
Projektový manažer
$146K
Obchodní inženýr
$120K
Technický spisovatel
$21.2K
UX výzkumník
$193K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Synopsys podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Synopsys je Manažer softwarového inženýrství at the 100 level s roční celkovou odměnou $413,667. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Synopsys je $166,156.

Další zdroje