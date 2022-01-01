Seznam společností
Guidewire Software
Guidewire Software Platy

Platy ve společnosti Guidewire Software se pohybují od $16,768 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $371,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Guidewire Software. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $256K
Manažer softwarového inženýrství
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Architekt řešení
Median $230K

Data Architect

Personalista
Median $122K
Prodej
Median $313K
Technický programový manažer
Median $204K
Účetní
$263K
Datový analytik
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Personální operace
$277K
Produktový designér
$193K
Produktový manažer
$137K
Programový manažer
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

24%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Guidewire Software podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 24% nabývá v 4th-ROK (6.00% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Guidewire Software je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $371,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Guidewire Software je $218,891.

