Purdue University
Purdue University Platy

Platy ve společnosti Purdue University se pohybují od $19,900 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $132,335 pro pozici Celková odměna na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Purdue University. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $72K

Výzkumný vědec

Chemický inženýr
Median $70K

Výzkumný inženýr

Strojní inženýr
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativní asistent
$19.9K
Datový vědec
$119K
Elektrotechnický inženýr
$34.3K
Grafický designér
$41.4K
Hardwarový inženýr
$29.9K
Lidské zdroje
$47.8K
IT specialista
$39K
Projektový manažer
$77.6K
Celková odměna
$132K
Důvěra a bezpečnost
$98K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Purdue University je Celková odměna at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $132,335. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Purdue University je $41,392.

