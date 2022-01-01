Seznam společností
NCR
NCR Platy

Platy ve společnosti NCR se pohybují od $15,650 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) in India na dolním konci až po $284,220 pro pozici Manažerský konzultant in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NCR. Naposledy aktualizováno: 10/11/2025

$160K

Softwarový inženýr
Grade 9 $93.7K
Grade 10 $121K
Grade 11 $126K
Grade 12 $150K
Grade 13 $169K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Grade 9 $93.5K
Grade 10 $115K
Grade 11 $140K

UX designér

Projektový manažer
Median $113K

Datový vědec
Median $115K
Účetní
$128K
Obchodní analytik
$74.6K
Zákaznické služby
$24.1K
Datový analytik
$75.2K
Finanční analytik
$91.5K
Hardwarový inženýr
$67.6K
Information Technologist (IT)
$15.6K
Manažerský konzultant
$284K
Marketing
$59.7K
Strojní inženýr
$49.2K
Manažer produktového designu
$119K
Produktový manažer
$16.8K
Prodej
$59.7K
Manažer softwarového inženýrství
$71K
Architekt řešení
$96.3K
Časté dotazy

The highest paying role reported at NCR is Manažerský konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,220. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR is $93,676.

