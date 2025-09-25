Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti NCR se pohybuje od $93.5K year pro Grade 9 do $140K year pro Grade 11. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $133K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NCR. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
