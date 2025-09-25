Seznam společností
NCR
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

NCR Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti NCR se pohybuje od $93.4K year pro Grade 9 do $169K year pro Grade 13. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $100K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti NCR. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u NCR?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti NCR in United States představuje roční celkovou odměnu $169,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NCR pro pozici Softwarový inženýr in United States je $100,000.

Další zdroje