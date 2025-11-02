Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Mercury činí $280K year pro IC4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $190K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mercury. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ROK 1
16.67%
ROK 2
16.67%
ROK 3
16.67%
ROK 4
16.67%
ROK 5
16.67%
ROK 6
Ve společnosti Mercury podléhají RSUs 6letému plánu nabývání:
16.67% nabývá v 1st-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 2nd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 3rd-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 4th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 5th-ROK (16.67% ročně)
16.67% nabývá v 6th-ROK (16.67% ročně)
7 years post-termination exercise window.
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici