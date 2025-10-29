Kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti McKinsey se pohybuje od $121K year pro Business Analyst do $388K year pro Partner. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $245K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti McKinsey. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
