Balyasny Asset Management L.P. Platy

Rozsah platů Balyasny Asset Management L.P. se pohybuje od $159,200 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $1,281,375 pro Investiční bankéř na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Balyasny Asset Management L.P.. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Kvantitativní vývojář

Finanční analytik
Median $235K
Datový analytik
$251K

Datový vědec
$159K
Informatik (IT)
$293K
Investiční bankéř
$1.28M
Produktový manažer
$371K
Vedoucí softwarového inženýrství
$492K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Balyasny Asset Management L.P. je Investiční bankéř at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $1,281,375. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Balyasny Asset Management L.P. je $271,890.

