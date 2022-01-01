Seznam společností
Axoni
Axoni Platy

Platy ve společnosti Axoni se pohybují od $155,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $165,825 pro pozici Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Axoni. Naposledy aktualizováno: 11/17/2025

Softwarový inženýr
Median $155K
Obchodní analytik
$166K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Axoni podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Axoni je Obchodní analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Axoni je $160,413.

