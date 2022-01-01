Seznam společností
Kaseya Platy

Platy ve společnosti Kaseya se pohybují od $40,778 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $105,440 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kaseya. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack softwarový inženýr

Prodej
Median $80K

Manažer klienta

Produktový manažer
Median $105K

Zákaznické služby
$42.2K
Lidské zdroje
$88.2K
Manažerský konzultant
$96.6K
Produktový designér
$95.5K
Projektový manažer
$71.6K
Manažer softwarového inženýrství
$78.3K
Architekt řešení
$40.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Kaseya je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $105,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kaseya je $78,290.

