Kompenzace Softwarový inženýr in Poland ve společnosti Kaseya se pohybuje od PLN 255K year pro Software Engineer 2 do PLN 291K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Poland činí celkem PLN 265K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kaseya. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
