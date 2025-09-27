Seznam společností
Kaseya
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Prodej

  • Všechny platy Prodej

Kaseya Prodej Platy

Kompenzace Prodej in United States ve společnosti Kaseya činí $136K year pro Senior Sales. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $80K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kaseya. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Kaseya?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Prodej nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Manažer klienta

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Kaseya in United States představuje roční celkovou odměnu $160,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Kaseya pro pozici Prodej in United States je $53,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Kaseya

Související společnosti

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje