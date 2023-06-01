Seznam společností
Jane Technologies
Jane Technologies Platy

Platy ve společnosti Jane Technologies se pohybují od $160,800 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $266,325 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Jane Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/14/2025

$160K

Datový vědec
$161K
Produktový manažer
$266K
Softwarový inženýr
$209K

Manažer softwarového inženýrství
$174K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Jane Technologies je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $266,325. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Jane Technologies je $191,157.

