Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Canada ve společnosti Ingram Micro činí celkem CA$117K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ingram Micro. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$117K
Pozice
Základní
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Ingram Micro in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$153,120. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ingram Micro pro pozici Datový analytik in Canada je CA$118,667.

